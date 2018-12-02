В Афганистане из-за неудачного минирования машины погибли 37 боевиков

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Взрыв произошел в учебном лагере талибов

На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве во время минирования автомобиля погибли 37 боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".

Как сообщается, взорвался заминированный автомобиль, который боевики готовили для проведения теракта. В результате взрыва 37 террористов погибли.

По словам представителя администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмета Азизе, автомобиль взорвался в учебном лагере террористического движения "Талибан" в районе Маруф.

"В результате взрыва также большое количество боевиков "Талибана" получили ранения", - добавил Азизе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании с международной частной военной компании G4S 10 человек погибли и 19 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек. При бомбардировке погибли не менее 30 гражданских, которые были членами одной семьи.

Кроме того, на востоке Афганистана вблизи города Газни во вторник, 27 ноября, произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО.