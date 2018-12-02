ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Афганистане из-за неудачного минирования машины погибли 37 боевиков

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 20:32
В Афганистане из-за неудачного минирования машины погибли 37 боевиков
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Взрыв произошел в учебном лагере талибов

На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве во время минирования автомобиля погибли 37 боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".

Как сообщается, взорвался заминированный автомобиль, который боевики готовили для проведения теракта. В результате взрыва 37 террористов погибли.

По словам представителя администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмета Азизе, автомобиль взорвался в учебном лагере террористического движения "Талибан" в районе Маруф.

"В результате взрыва также большое количество боевиков "Талибана" получили ранения", - добавил Азизе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании с международной частной военной компании G4S 10 человек погибли и 19 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек. При бомбардировке погибли не менее 30 гражданских, которые были членами одной семьи.

Кроме того, на востоке Афганистана вблизи города Газни во вторник, 27 ноября, произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО.

В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли 22 человека В Афганистане талибы напали на полицейских, погибли более 20 полицейских
Новости Украины ВзрывАфганистанТалибан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь