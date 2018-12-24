У Кабулі стався вибух біля міністерства

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Інформації про постраждалих немає

У понеділок, 24 грудня, в Кабулі біля Міністерства громадських робіт стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tolo News.

Інформації про постраждалих немає. В поліції додали, що в цьому районі триває стрілянина і що на місце події прибули сили безпеки.

Нагадаємо, 2 грудня н а півдні Афганістану, в місті Кандагар під час вибуху під час мінування автомобіля бойовиків загинули 37. Вибухнув замінований автомобіль, який бойовики готували для проведення теракту.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі (Афганістан) в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Великобританії з міжнародної приватної військової компанії G4S 10 осіб загинули і 19 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Афганістані під час авіаудару загинули 30 осіб. При бомбардуванні загинули не менше 30 цивільних, які були членами однієї сім'ї.

Крім того, на сході Афганістану поблизу міста Газні у вівторок, 27 листопада, стався вибух, в результаті якого загинули троє військовослужбовців США з місії НАТО.