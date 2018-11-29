В Афганистане при атаке на военную базу погибло 10 человек

Фото: атака на базу в Кабуле (twitter.com/Jana_Shah)

Еще 19 человек получили ранения

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в Кабуле в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Британии из международной частной военной компании G4S погибло 10 человек и 19 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что вооруженные люди после подрыва заминированного автомобиля перешли к атаке здания, где проживали британские инструкторы, которые обучали афганские силы самообороны. Среди пострадавших оказалось три ребенка, что проживали в здании, которое находится недалеко от места атаки.

Сама компания G4S подтвердила, что произошла атака на место их базирования в Кабуле, но не рассказала никаких деталей и не сообщила о количестве погибших и пострадавших.

Ответственность за атаку на себя взяла группировка "Талибан". Они заявили, что поводом для атаки стал авиаудар в провинции Гильменд, который привел к тяжелым потерям группировки.

Напомним, в Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек. При бомбардировке погибли по меньшей мере 30 гражданских, которые были членами одной семьи.