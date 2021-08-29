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В Кабуле произошел мощный взрыв

Автор: Сергей Пышкин

На территории Кабула прогремел мощный взрыв. Что произошло на этот раз - пока неизвестно, однако по предварительным данным, это был ракетный обстрел.

Об этом пище РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт местного журналиста.

Отметим, что в результате двух терактов на территории Кабула погибли почти 200 человек.

Также недавно прогремели еще несколько взрывов, однако, как позже оказалось, американские военнослужащие приняли решение уничтожить боеприпасы на территории аэропорта, чтобы они не добрались до "Талибана" после эвакуации.

Причина сегодняшнего взрыва пока неизвестна, однако по предварительным данным, это был ракетный обстрел.

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АфганистанКабул