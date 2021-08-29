В Кабуле произошел мощный взрыв

Отметим, что в результате двух терактов на территории Кабула погибли почти 200 человек.

Также недавно прогремели еще несколько взрывов, однако, как позже оказалось, американские военнослужащие приняли решение уничтожить боеприпасы на территории аэропорта, чтобы они не добрались до "Талибана" после эвакуации.

Причина сегодняшнего взрыва пока неизвестна, однако по предварительным данным, это был ракетный обстрел.