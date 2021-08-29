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Взрыв в Кабуле: ракета попала в дом, есть жертвы

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Афганистан, Воскресенье 29 августа 2021 16:24
Взрыв в Кабуле: ракета попала в дом, есть жертвы Фото: в Кабуле ракета попала в жилой дом, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кабуле в результате ракетного обстрела погибли два человека, трое - пострадали. Среди жертв - женщины и дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Asvaka.

По предварительным данным, сегодняшний взрыв в Кабуле был следствием ракетного обстрела. Один из снарядов попал в жилой дом в 11-м районе безопасности столицы, в результате чего погибли два человека, еще трое - получили ранения.

Очевидцы сообщают о том, что среди жертв есть женщины и дети.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Кабуле прогремел мощный взрыв.

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Афганистан Кабул
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В Кабуле произошел мощный взрыв
В Кабуле произошел мощный взрыв
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