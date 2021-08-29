У Кабулі стався потужний вибух

Відзначимо, що внаслідок двох терактів на території Кабулу загинули майже 200 осіб.

Також нещодавно прогриміли ще декілька вибухів, однак, як пізніше виявилося, американські військовослужбовці прийняли рішення знищити боєприпаси на території аеропорту, аби вони не дісталися "Талібану" після евакуації.

Причина сьогоднішнього вибуху - наразі невідома, однак за попередніми даними, це був ракетний обстріл.