Кабміну пропонують посилити захист лікарень у прифронтових регіонах: про що йдеться

Асоціація прифронтових міст і громад закликає уряд України посилити стійкість медицини в зонах підвищеного ризику - запровадити важливі зміни для захисту й підтримки людей та медзакладів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АПМГ у Facebook.
Згідно з інформацією Асоціації прифронтових міст і громад, медицині в зонах підвищеного ризику необхідна:
Це пов'язано з тим, що прифронтова медицина - під постійними атаками.
"Ворог цілеспрямовано б'є по лікарнях та каретах швидкої допомоги", - наголосили в АПМГ.
Уточнюється, що лише за період з 24 лютого 2022 року по 09 січня 2025 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 2209 ударів по системі охорони здоров'я України.
"Загинули близько 205 людей, майже 700 - поранених", - додали в Асоціації.
Крім того, було пошкоджено й знищено:
Повідомляється, що впродовж 2025 року кількість атак знову зросла. За перші три квартали було зафіксовано 382 нові випадки.
При цьому найбільше страждають прифронтові регіони.
"В ніч на 4 листопада стався черговий приклад цілеспрямованого терору ворога проти медиків у прифронтових громадах: удар по екіпажу "швидкої" на Дніпропетровщині. Троє медиків поранені під час порятунку життя пацієнта", - розповіли в АПМГ.
Так само сотні їхніх колег у прифронтових громадах щодня ризикують власними життями заради порятунку інших, адже продовжують свою роботу попри все.
В Асоціації повідомили, що вивчили потреби регіонів, які найбільше потерпають від війни, та пропонують посилити модель стійкості прифронтової медицини.
"Яка має бути закріплена на державному рівні", - наголосили в АПМГ.
Йдеться, зокрема, про запровадження таких змін:
Крім того, Асоціація закликає посилити підтримку медиків екстреної допомоги й забезпечити:
В межах утримання кадрів і соціальної підтримки пропонуються також такі зміни:
"Відповідні пропозиції наразі опрацьовуються експертами Асоціації та будуть передані уряду", - пояснили громадянам.
Насамкінець в АПМГ зауважили, що прифронтова медицина "тримається завдяки самовідданості та вірності обов'язку медиків".
"Наше спільне завдання - зробити так, щоб ці люди мали ресурси, захист і підтримку", - підсумували в Асоціації прифронтових міст і громад.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зросли зарплати працівників екстреної медичної допомоги у деяких прифронтових громадах України у вересні.
Крім того, ми пояснювали, хто з лікарів та інших медичних працівників в Україні може претендувати на службове житло на час роботи (його купівлю фінансує держава).
Читайте також, як може змінитись військова медицина в Україні.