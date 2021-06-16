Кабмину предложат предусмотреть деньги на защиту детей, пострадавших из-за агрессии РФ

Кабинету министров предложат предусмотреть средства на социальную защиту детей, пострадавших из-за агрессии России против Украины. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится к правительству с этим предложением.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народный депутат Юрий Павленко предложил обратиться к Кабинету министров, чтобы правительство на следующий год предусмотрело средства в бюджете для социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Члены комитета поддержали это предложение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине впервые отмечали День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Так, Рада приняла соответствующий проект постановления №5343 первого июня. Кабмину поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.

Как писало РБК-Украина, в начале мая в Офисе генпрокурора сообщали, что на Донбассе погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

Ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области.