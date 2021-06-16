ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмину предложат предусмотреть деньги на защиту детей, пострадавших из-за агрессии РФ

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 июня 2021 17:32
Кабмину предложат предусмотреть деньги на защиту детей, пострадавших из-за агрессии РФ Фото: Кабмин может предусмотреть деньги на защиту детей, пострадавших из-за агрессии РФ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинету министров предложат предусмотреть средства на социальную защиту детей, пострадавших из-за агрессии России против Украины. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится к правительству с этим предложением.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народный депутат Юрий Павленко предложил обратиться к Кабинету министров, чтобы правительство на следующий год предусмотрело средства в бюджете для социальной защиты детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Члены комитета поддержали это предложение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине впервые отмечали День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Так, Рада приняла соответствующий проект постановления №5343 первого июня. Кабмину поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.

Как писало РБК-Украина, в начале мая в Офисе генпрокурора сообщали, что на Донбассе погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

Ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная Рада агрессия РФ преступления
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО