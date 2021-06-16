Кабміну запропонують передбачити кошти на захист дітей, які постраждали через агресію РФ

Кабінету міністрів запропонують передбачити кошти на соціальний захист дітей, які постраждали через агресію Росію проти України. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до уряду з цією пропозицією.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народний депутат Юрій Павленко запропонував звернутися до Кабінету міністрів, щоб уряд на наступний рік передбачив кошти в бюджеті для соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Члени комітету підтримали цю пропозицію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, В Україні вперше відзначали День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Так, Рада схвалила відповідний проект постанови №5343 першого червня. Кабміну доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Як писало РБК-Україна, на початку травня в Офісі генпрокурора повідомляли, що на Донбасі загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області.