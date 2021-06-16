ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабміну запропонують передбачити кошти на захист дітей, які постраждали через агресію РФ

Новость на русском →
Донбас, Середа 16 червня 2021 17:32
Кабміну запропонують передбачити кошти на захист дітей, які постраждали через агресію РФ Фото: Кабмін може передбачити гроші на захист дітей, які постраждали через агресію РФ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінету міністрів запропонують передбачити кошти на соціальний захист дітей, які постраждали через агресію Росію проти України. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до уряду з цією пропозицією.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народний депутат Юрій Павленко запропонував звернутися до Кабінету міністрів, щоб уряд на наступний рік передбачив кошти в бюджеті для соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Члени комітету підтримали цю пропозицію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, В Україні вперше відзначали День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Так, Рада схвалила відповідний проект постанови №5343 першого червня. Кабміну доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Як писало РБК-Україна, на початку травня в Офісі генпрокурора повідомляли, що на Донбасі загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна Рада агресія РФ преступления
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО