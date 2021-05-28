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На Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО

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Верхнеторецкое, Пятница 28 мая 2021 13:25
На Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО Фото: девушка сознательно пересекла минное поле (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО). Вчера поздно вечером она вышла на позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

По данным полиции, несовершеннолетняя после отдыха с друзьями сознательно пересекла минные поля и вышла на линию разграничения возле Верхнеторецкого.

"Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Сейчас с ней работает ювенальная полиция и социальная служба.

"Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не остановится в вопросах достижения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку это касается жизни людей.

Также сообщалось, что боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе.

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