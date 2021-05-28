На Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО
На Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО). Вчера поздно вечером она вышла на позиции украинских военных.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.
Сообщается, что вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики".
По данным полиции, несовершеннолетняя после отдыха с друзьями сознательно пересекла минные поля и вышла на линию разграничения возле Верхнеторецкого.
"Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине", - говорится в сообщении.
Сейчас с ней работает ювенальная полиция и социальная служба.
"Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не остановится в вопросах достижения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку это касается жизни людей.
Также сообщалось, что боевики прибегают к провокациям на участках разведения сил на Донбассе.