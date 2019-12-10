Кабмину предлагают разработать законы о восстановлении льгот чернобыльцам

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает Кабинету министров Украины разработать проекты законов о восстановлении льгот и выплат гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, и участникам войны, лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет в порядке контроля рассмотрел вопрос "О состоянии выполнения решений Конституционного суда Украины".

Так, за последние два года был принят ряд решений КСУ, которые определяют те законодательные акты, которые принимались в течение нескольких лет, неконституционными и, соответственно, восстанавливают те социальные гарантии и те нормы, которые действовали до внесения изменений.

"В частности, это решение Конституционного суда, касающееся закона "О статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты", то есть участников войны. Также есть решение Конституционного суда, касающееся ветеранов труда, вопроса их пенсионного обеспечения. Решение Конституционного суда, касающееся восстановления льгот компенсаций и гарантий гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы", - указано в сообщении.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что в законах о государственном бюджете на 2018-2019 годы расходы на выплаты выше указанным категориям лиц предусмотрены не были.

Так, по результатам обсуждения участники заседания предложили ВР ускорить рассмотрение ряда социальных законопроектов, направленных на обеспечение выполнения решений КСУ путем принятия законов, которые возобновят льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, и социальную защиту участников войны, членов семей погибших и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

"Участники заседания также предлагали правительству во исполнение решений Конституционного суда Украины разработать и представить на рассмотрение в Верховную раду проекты законов, которые возобновят льготы и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, и участникам войны, лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, которые были отменены Законом № 76-VIII", - указано в сообщении парламента.

Напомним, летом 2018 года Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал ВР 8 созыва принять за основу законопроект №9016 о приведении норм закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в соответствие с решением Конституционного суда Украины.