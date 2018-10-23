Комитет рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам

Фото: чернобыльцы-ликвидаторы (facebook.com)

Проектом планируется отменить норму закона о предоставлении льгот в соответствии с величиной дохода

Комитет парламента по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует ВР принять за основу законопроект №9016 о приведении норм закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в соответствии с решением Конституционного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, проектом предусматривается согласно решению КСУ восстановить действие пунктов и норм статей закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", изменения в которые были внесены законом "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных акты Украины "(№ 76- VІІІ).

В частности, документом предусматривается восстановить: оказание помощи семьям, имеющим детей школьного возраста, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения; льготы и компенсации пострадавшим детям и их родителям; доплату гражданам, работающим на территориях радиоактивного загрязнения; сохранение за работниками средней заработной платы и стажа работы при увольнении в связи с отселением или самостоятельным переселением; компенсации и льготы гражданам, отнесенным к категории 4, и ряд других.

Законопроектом планируется также отменить норму закона о предоставлении льгот в соответствии с величиной дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином.

Кроме того, предлагается в соответствии с порядком выполнения решения КСУ возобновить выплату семьям дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, и ежемесячной компенсации за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы полностью независимо от заработка, пенсии или иного дохода. Также планируется восстановить норму, которая предусматривает предоставление лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и других льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством Украины.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (о приведении его норм в соответствие с решением Конституционного суда Украины от 17 июля 2018 года № 6-р/2018)", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на своем заседании рассмотрел проект закона №9000 о госбюджете на 2019 год и рекомендовал увеличить расходы на социальную защиту чернобыльцев до 3800000 тыс. гривен.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам. В частности, КСУ считает, что ограничение льгот чернобыльцам привело к снижению уровня их социального обеспечения и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.