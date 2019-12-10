Кабміну пропонують розробити закони щодо відновлення пільг чорнобильцям

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонує Кабінету міністрів України розробити проекти законів щодо відновлення пільг та виплат громадянам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, та учасникам війни, особам, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет у порядку контролю розглянув питання "Про стан виконання рішень Конституційного Суду України".

Так, за останні два роки було прийнято ряд рішень КСУ, які визначають ті законодавчі акти, що приймалися протягом кількох років, неконституційними і, відповідно, відновлюють ті соціальні гарантії і ті норми, які діяли до внесення змін.

"Зокрема, це рішення Конституційного суду, яке стосується закону "Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту", тобто учасників війни. Також є рішення Конституційного суду, яке стосується ветеранів праці, питання їх пенсійного забезпечення. Рішення Конституційного суду, яке стосується відновлення пільг компенсацій, та гарантій громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - вказано у повідомленні.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що у законах про державний бюджет на 2018-2019 роки видатки на виплати вище зазначеним категоріям осіб передбачені не були.

Так, за результатами обговорення учасники засідання запропонували ВР прискорити розгляд ряду соціальних законопроектів, спрямованих на забезпечення виконання рішень КСУ шляхом прийняття законів, які поновлять пільги та компенсації громадянам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, та соціальний захист учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

"Учасники засідання також пропонували уряду на виконання рішень Конституційного суду України розробити та подати на розгляд до Верховної ради проекти законів, які поновлять пільги та компенсації громадянам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, та учасникам війни, особам, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що були скасовані Законом № 76-VIII", - вказано у повідомленні парламенту.

Нагадаємо, влітку 2018 року Конституційний суд України (КСУ) прийняв рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

Як писало РБК-Україна, у жовтні минулого року комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував ВР 8 скликання прийняти за основу законопроект №9016 про приведення норм закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у відповідність до рішення Конституційного суду України.