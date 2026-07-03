В Кабміні зробили заяву про тарифи на комуналку: рішення є політичним

В Україні під час воєнного стану стримуватимуть зростання комунальних тарифів, наразі це рішення є суто політичним.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Позиція уряду щодо мораторію

За словами посадовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі у галузі, питання вартості комунальних послуг для населення залишається незмінним.

"Насправді зараз рішення з тарифами є політичним. Ми цього не уникаємо. Проте усвідомлюємо, що під час воєнного стану держава має стримувати тарифний тиск на громадян", - наголосив Кулеба.

Він додав, що утримувати нинішні тарифи, щоб не посилювати тягар на людей, які щодня живуть під обстрілами, є одним із найважливіших завдань для влади.

Що буде після війни

Водночас у профільному міністерстві визнають, що нинішні тарифи підприємств теплокомуненерго та водоканалів не відповідають сучасним ринковим реаліям. Через це у галузі накопичуються великі борги за газ та електрику.

"Після завершення війни, після перемоги, треба готуватися до перегляду підходів та рішень. Але зі збереженням вимог до захисту соціально вразливих категорій населення", - зазначив віцепрем’єр-міністр.

Наразі уряд разом із Міністерством фінансів та народними депутатами шукає шляхи вирішення проблеми. Зокрема, розглядається можливість закласти у бюджет на 2027 рік спеціальну програму для погашення 122 мільярдів гривень заборгованості з різниці в тарифах.