В Кабмине сделали заявление о тарифах на коммуналку: решение является политическим
В Украине во время военного положения будут сдерживать рост коммунальных тарифов, пока это решение сугубо политическое.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
Позиция правительства по мораторию
По словам чиновника, во время действия военного положения государство сознательно берет на себя обязанность защищать граждан от финансовой нагрузки. Несмотря на значительные экономические трудности в отрасли, вопрос о стоимости коммунальных услуг для населения остается неизменным.
"На самом деле сейчас решение с тарифами является политическим. Мы этого не избегаем. Однако осознаем, что во время военного положения государство должно сдерживать тарифное давление на граждан", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что удерживать нынешние тарифы, чтобы не усугублять бремя на людей, ежедневно живущих под обстрелами, является одной из важнейших задач для власти.
Что будет после войны
В профильном министерстве признают, что нынешние тарифы предприятий теплокоммунэнерго и водоканалов не отвечают современным рыночным реалиям. Поэтому в отрасли накапливаются большие долги за газ и электричество.
"По завершении войны, после победы, нужно готовиться к пересмотру подходов и решений. Но с соблюдением требований к защите социально уязвимых категорий населения", - отметил вице-премьер-министр.
В настоящее время правительство вместе с Министерством финансов и народными депутатами ищет пути решения проблемы. В частности, рассматривается возможность заложить в бюджет на 2027 год специальную программу для погашения 122 миллиарда гривен задолженности по разнице в тарифах.
Ситуация с тарифами в Украине
Напомним, ранее РБК-Украина писала, кто именно отвечает за повышение тарифов на воду в Украине. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, что ценообразование в этой сфере полностью передано местным администрациям на уровень областей.
Тогда же в правительстве обратили внимание на большую проблему с долгами за тепло перед "Нафтогазом", уже достигшими 180 миллиардов гривен.
В то же время, Кабинет министров зафиксировал стоимость других важных услуг для населения. В частности, действующий тариф на свет для украинцев оставили по-прежнему по меньшей мере до 31 октября 2026 года - он составляет 4,32 грн за кВт⋅час.
При этом для домохозяйств с электроотоплением в зимний период будет действовать льготная цена 2,64 грн за кВт/ч.
Также в разгар лета газоснабжающие компании обнародовали цены на газ для населения. Годовые тарифы, которыми пользуется большинство украинцев, остаются стабильными.
Около 98% бытовых потребителей обслуживаются в "Нафтогазе" по фиксированной цене 7,96 гривны за кубометр, которая будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2027 года.