В Кабмине сделали заявление о тарифах на коммуналку: решение является политическим

В Украине во время военного положения будут сдерживать рост коммунальных тарифов, пока это решение сугубо политическое.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

Позиция правительства по мораторию

По словам чиновника, во время действия военного положения государство сознательно берет на себя обязанность защищать граждан от финансовой нагрузки. Несмотря на значительные экономические трудности в отрасли, вопрос о стоимости коммунальных услуг для населения остается неизменным.

"На самом деле сейчас решение с тарифами является политическим. Мы этого не избегаем. Однако осознаем, что во время военного положения государство должно сдерживать тарифное давление на граждан", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что удерживать нынешние тарифы, чтобы не усугублять бремя на людей, ежедневно живущих под обстрелами, является одной из важнейших задач для власти.

Что будет после войны

В профильном министерстве признают, что нынешние тарифы предприятий теплокоммунэнерго и водоканалов не отвечают современным рыночным реалиям. Поэтому в отрасли накапливаются большие долги за газ и электричество.

"По завершении войны, после победы, нужно готовиться к пересмотру подходов и решений. Но с соблюдением требований к защите социально уязвимых категорий населения", - отметил вице-премьер-министр.

В настоящее время правительство вместе с Министерством финансов и народными депутатами ищет пути решения проблемы. В частности, рассматривается возможность заложить в бюджет на 2027 год специальную программу для погашения 122 миллиарда гривен задолженности по разнице в тарифах.