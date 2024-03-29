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У Кабміні випустили важливу заяву через удари по енергетиці України

Фото: українців закликають не поширювати інформацію про енергетику через атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців, представників влади та приватних компаній закликали не розповсюджувати важливу інформацію про стан енергетичної системи на тлі масованих атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

У Кабміні звернулися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних і приватних підприємств, компаній, представників ЗМІ, експертів, а також простих українців. Через активізацію обстрілів українців просять:

  • не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;
  • не називати конкретні обʼєкти влучань;
  • не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання;
  • не уточнювати кількість влучань і місця влучань;
  • не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Міненерго наголошує, що розголошення цієї інформації несе загрозу, оскільки розвідка ворога працює за відкритими джерелами інформації.

"Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов’язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак", - закликали українців.

 

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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