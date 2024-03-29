В Кабмине выпустили важное заявление из-за ударов по энергетике Украины

Украинцев, представителей власти и частных компаний призвали не распространять важную информацию о состоянии энергетической системы на фоне массированных атак России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.
В Кабмине обратились к органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям, компаниям, представителям СМИ, экспертам, а также простым украинцам. Из-за активизации обстрелов украинцев просят:
Минэнерго отмечает, что разглашение этой информации несет угрозу, поскольку разведка врага работает из открытых источников информации.
"Не предоставляйте врагу ценную информацию, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак", - призвали украинцев.
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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