У Кабміні розповіли, де залишається найскладніша ситуація у енергосистемі

Удари по енергетиці

РФ з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Ворог націлився на Чернігівську та Сумську області – це призвело до масштабних відключень та навіть запровадження графіків відключення світла. Зокрема, напередодні росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Також у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.