В Кабмине рассказали, где остается самая сложная ситуация в энергосистеме

Удары по энергетике

РФ с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Враг нацелился на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света. В частности, накануне россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.

Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.