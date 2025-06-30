У Кабміні пропонують змінити правила відстрочки від мобілізації: про що йдеться
Кабмін схвалив законопроєкт, який гарантуватиме відстрочку для учасників проєкту "Контракт 18-24". Такий документ ще має ухвалити Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначили у відомстві, законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців для тих, хто відслужив за "Контрактом 18-24".
"Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність", - пояснили в Міноборони.
У міністерстві уточнили, що таке відтермінування дасть змогу добровольцям відпочити і, за необхідності, пройти медико-соціальну реабілітацію.
"Контракт 18-24"
Нагадаємо, у лютому цього року в Україні запустили проєкт "Контракт 18-24". Українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт із ЗСУ і, відслуживши рік, отримати винагороду в розмірі 1 млн гривень.
27 червня стало відомо, що молоді захисники вже пройшли випробування боєм.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Міноборони отримало звіти від командирів про результати українців, які підписали "Контракт 18-24".
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