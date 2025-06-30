В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации: о чем речь
Кабмин одобрил законопроект, который будет гарантировать отсрочку для участников проекта "Контракт 18-24". Такой документ еще должна принять Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, законопроект предусматривает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24".
"Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность", - объяснили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что такая отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти медико-социальную реабилитацию.
"Контракт 18-24"
Напомним, в феврале этого года в Украине запустили проект "Контракт 18-24". Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с ВСУ и, отслужив год, получить вознаграждение в размере 1 млн гривен.
27 июня стало известно, что молодые защитники уже прошли испытание боем.
По словам министра обороны Рустема Умерова, Минобороны получило отчеты от командиров о результатах украинцев, которые подписали "Контракт 18-24".
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