В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации: о чем речь

Кабмин одобрил законопроект, который будет гарантировать отсрочку для участников проекта "Контракт 18-24". Такой документ еще должна принять Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, законопроект предусматривает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24".

"Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность", - объяснили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что такая отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти медико-социальную реабилитацию.