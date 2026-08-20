У Кабміні не прогнозують дефіцит гречки в Україні, але є нюанс

Попри відсутність дефіциту ціна на гречку може змінитися у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра агрополітики і продовольства України Тараса Висоцького, передає пресслужба міністерства.
Висоцький каже, що дефіциту гречки в Україні не прогнозується, проте ціна на неї може дещо зрости.
Виробництво гречки очікується приблизно на рівні минулого року - понад 80000 тонн.
"Ціна найближчим часом, імовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%", - йдеться у заяві.
Міністр уточнив, що удари РФ по розподільчих центрах та підприємствах не знизили обсяги продовольства для внутрішнього попиту.
"Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі", - запевнив Висоцький.
Як повідомляє портал Міністерства фінансів України, середня ціна на гречку в магазинах великих мереж станом на 20 серпня становить 74,57 гривень за 1 кілограм.
Раніше РБК-Україна писало, що 17 серпня гречку можна було купити за ціною від 65,99 грн/кг до 91,20 грн/кг.
Також повідомлялося, що 13 та 14 серпня гречка була відсутня на полицях торгової мережі Novus.
Крім того, 12 серпня максимальна ціна на гречку досягала у супермаркетах 119 гривень за кілограм.