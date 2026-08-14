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Яйця дорожчають, а гречка "в дефіциті": що відбувається з цінами в супермаркетах 14 серпня

16:44 14.08.2026 Пт
2 хв
Гречка другу добу відсутня на полицях однієї з популярних мереж
aimg Марія Кучерявець
Яйця дорожчають, а гречка "в дефіциті": що відбувається з цінами в супермаркетах 14 серпня Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 14 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
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Похід до супермаркету може обійтися дорожче, ніж напередодні, через коливання цін на окремі товари. В популярних мережах змінилися цінники на яйця та деякі види круп, а частина асортименту взагалі тимчасово зникла з продажу.

Скільки коштують основні продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на п'ятницю, 14 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Яйця у "Сільпо": зросли в ціні з 43,66 грн до 45,97 грн за десяток (+2,31 грн).
  • Гречка в "Ашані": з'явилася доступніша кілограмова позиція - ТМ "Щедрі брати" (91,20 грн/кг), яка вигідніша за вагову, котра була напередодні (98,70 грн/кг).
  • Дефіцит гречки в Novus: позиції відсутні у продажу вже другий день поспіль.

Детальні ціни в супермаркетах (14 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка) - 12,99 грн
  • "Ашан": хліб "Формула Смаку" Білий пшеничний (350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акція при доставці до 19.08, замість 28,99 грн)

Яйця дорожчають, а гречка &quot;в дефіциті&quot;: що відбувається з цінами в супермаркетах 14 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 14 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

  • "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа "Щедрі брати" (1 кг) - 91,20 грн
  • Novus: пропозиції відсутні у наявності (2-й день поспіль)

Яйця

  • "Ашан": яйце куряче (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток) - найдешевше
  • АТБ: яйця "Своя лінія" - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
  • "Сільпо": яйця "Пашот" - 45,97 грн (подорожчали з 43,66 грн)
  • Novus: яйця Marka Promo - 47,85 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, замість 21,30 грн)
  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": олія "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, замість 56,49 грн)
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн
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