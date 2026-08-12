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Дешева гречка є не всюди, а цінники сягають 119 грн: огляд цін у супермаркетах 12 серпня

16:41 12.08.2026 Ср
3 хв
В одній з мереж супермаркетів немає в наявності дешевої гречаної крупи
aimg Марія Кучерявець
Дешева гречка є не всюди, а цінники сягають 119 грн: огляд цін у супермаркетах 12 серпня Фото: Ціни на продуктову корзину 12 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
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В українських супермаркетах зберігається цінова стабільність. Водночас за окремими позиціями відбулися зміни, зокрема у вартості гречки, молока та яєць.

Скільки коштують основні продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" 12 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Хліб: Повна стабільність. Найдешевша пропозиція - у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).
  • Гречка: Ціни за добу не змінилися. Лідирує "Сільпо" завдяки знижці 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевих позицій немає в наявності.
  • Яйця: Найдешевша поштучна позиція утримується в "Ашані" (3,00 грн/шт). У сегменті фасованих десятків (категорія С1) мінімальну ціну тримає "Сільпо" (43,66 грн).
  • Молоко: Порційний пакет (450 г) найвигідніше купувати в АТБ (19,90 грн за акцією). Велика пачка ультрапастеризованого молока - у Novus (34,99 грн за акцією на доставку).
  • Олія: Мінімальний цінник на рафіновану олію 0,5 л утримує "Ашан" (49,40 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (12 серпня)

Хліб

Ситуація у хлібобулочному сегменті залишається повністю статичною - мережі не переглядали вартість соціальних позицій:

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": хліб "Пшеничний" (половинка) - 21,30 грн
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Дешева гречка є не всюди, а цінники сягають 119 грн: огляд цін у супермаркетах 12 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Найвигідніший цінник продовжує утримувати "Сільпо" за рахунок знижки. У мережі Novus доступний дорожчий безглютеновий сегмент через відсутність у наявності дешевших аналогів:

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, без знижки - 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн
  • Novus: крупа "Сквирянка" без глютену (800 г) - 119,00 грн (дешевші позиції відсутні)

Яйця

У категорії курячих яєць фаворити за мінімальною вартістю не змінилися:

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)
  • "Сільпо": яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: яйце куряче "Своя лінія" С1 (10 шт) - 43,90 грн
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Ціни на молоко залишаються на рівні вівторка завдяки діючим акціям:

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акційна ціна, замість 21,30 грн)
  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)

Соняшникова олія

У сегменті півлітрових пляшок рафінованої олії найнижчий цінник пропонує "Ашан":

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": олія "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, замість 56,49 грн)
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн
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