В Кабмине не прогнозируют дефицит гречки в Украине, но есть нюанс

Дефицита гречки не будет

Высоцкий говорит, что дефицит гречки в Украине не прогнозируется, однако цена на нее может несколько возрасти.

Производство гречrb ожидается примерно на уровне прошлого года - более 80000 тонн.

"Цена в ближайшее время, вероятно, будет оставаться близкой к нынешнему уровню, хотя возможен ее рост до 15%", - говорится в заявлении.

Министр уточнил, что удары РФ по распределительным центрам и предприятиям не снизили объем продовольствия для внутреннего спроса.

"Угрозы физического дефицита продовольствия нет. Продукция будет доступна в каждом населенном пункте. Но какое-то время может быть меньший выбор, чем к которому привыкли потребители", - заверил Высоцкий.

Как сообщает портал Министерства финансов Украины, средняя цена на гречку в магазинах крупных сетей на 20 августа составляет 74,57 гривен за 1 килограмм.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 августа гречку можно было купить по цене от 65,99 грн/кг до 91,20 грн/кг.

Также сообщалось, что 13 и 14 августа гречка отсутствовала на полках торговой сети Novus.