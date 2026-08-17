Яйця здорожчали, а гречка повернулася на полиці: які ціни в супермаркетах 17 серпня
16:18 17.08.2026 Пн
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Початок нового тижня приніс чергове оновлення цінників
Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 17 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
Супермаркети оновили цінники на соціально значущі продукти. Базовий кошик демонструє стабільність за більшістю позицій, однак за окремими категоріями - зокрема яєць та гречки - спостерігаються зміни.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 17 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
- Яйця: найдешевшу пропозицію утримує "Ашан" (30 грн/десяток), у той час, як в АТБ та Novus ціни пішли вгору після завершення акцій.
- Гречка: у Novus знову з'явилася гречана крупа в наявності (65,99 грн/кг), а найвищу мінімальну ціну за 1 кг зберігає "Ашан" (91,20 грн/кг).
- Хліб та олія: вартість базових позицій залишається стабільною порівняно з минулою п'ятницею.
Детальні ціни в супермаркетах (17 серпня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка) - 12,99 грн
- "Ашан": хліб "Формула Смаку" житній діабетичний (300 г) - 20,70 грн
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, замість 28,99 грн)
Гречка
- "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн) - найдешевша пропозиція
- АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
- Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (з'явилася в наявності)
- "Ашан": крупа "Щедрі брати" (1 кг) - 91,20 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Яйця
- "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток) - найдешевша пропозиція
- "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн
- АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн (подорожчали з 43,90 грн після закінчення акції)
- Novus: яйця "Квочка" С1 (10 шт.) - 53,99 грн (на зміну Marka Promo по 47,85 грн)
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн
- "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)
- "Ашан": молоко "Лукавиця" 2,6% (900 г) - 39,40 грн
Соняшникова олія
- "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн - найдешевша пропозиція
- "Сільпо": олія "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, замість 56,49 грн)
- АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
- Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн