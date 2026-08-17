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Яйця здорожчали, а гречка повернулася на полиці: які ціни в супермаркетах 17 серпня

16:18 17.08.2026 Пн
2 хв
Початок нового тижня приніс чергове оновлення цінників
aimg Марія Кучерявець
Яйця здорожчали, а гречка повернулася на полиці: які ціни в супермаркетах 17 серпня Фото: Ціни на продукти в супермаркетах 17 серпня оновилися (інфографіка РБК-Україна)
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Супермаркети оновили цінники на соціально значущі продукти. Базовий кошик демонструє стабільність за більшістю позицій, однак за окремими категоріями - зокрема яєць та гречки - спостерігаються зміни.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 17 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Яйця: найдешевшу пропозицію утримує "Ашан" (30 грн/десяток), у той час, як в АТБ та Novus ціни пішли вгору після завершення акцій.
  • Гречка: у Novus знову з'явилася гречана крупа в наявності (65,99 грн/кг), а найвищу мінімальну ціну за 1 кг зберігає "Ашан" (91,20 грн/кг).
  • Хліб та олія: вартість базових позицій залишається стабільною порівняно з минулою п'ятницею.

Детальні ціни в супермаркетах (17 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка) - 12,99 грн
  • "Ашан": хліб "Формула Смаку" житній діабетичний (300 г) - 20,70 грн
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, замість 28,99 грн)

Гречка

  • "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн) - найдешевша пропозиція
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (з'явилася в наявності)
  • "Ашан": крупа "Щедрі брати" (1 кг) - 91,20 грн

Яйця здорожчали, а гречка повернулася на полиці: які ціни в супермаркетах 17 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 17 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток) - найдешевша пропозиція
  • "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн
  • АТБ: яйця "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 48,90 грн (подорожчали з 43,90 грн після закінчення акції)
  • Novus: яйця "Квочка" С1 (10 шт.) - 53,99 грн (на зміну Marka Promo по 47,85 грн)

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн
  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)
  • "Ашан": молоко "Лукавиця" 2,6% (900 г) - 39,40 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн - найдешевша пропозиція
  • "Сільпо": олія "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, замість 56,49 грн)
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн
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