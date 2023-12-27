В Кабмине предупредили о возможных задержках пенсий и зарплат, если Запад не даст денег

Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это произойдет, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко в комментарии Financial Times.

По ее словам, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

В следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на доходы банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь пойдут в центральный бюджет.

Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга.

Как объяснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Некоторые западные официальные лица говорят, что Украина сможет удерживать бюджет без помощи Запада несколько месяцев, но это может привести к инфляции и подорвать финансовую стабильность. Вице-премьер рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, устойчивое восстановление было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, Украина испытывает нехватку рабочей силы во многих секторах.

Учитывая, что украинские экспортные маршруты ограничены войной, а граница с Польшей блокируется, стратегия правительства состоит в том, чтобы способствовать экспорту более ценных переработанных и промышленных товаров, а не сырья.

Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокировку украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в США ведутся споры об усилении охраны границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.