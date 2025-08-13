У Кабміні обіцяють 100%-е бронювання для ще однієї категорії підприємств

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Детальніше про нову ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.