RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Кабмине обещают 100%-ное бронирование для еще одной категории предприятий

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Для поддержки аграрных хозяйств на прифронтовых территориях планируется принять ряд мер. В частности критически важным предприятиям позволят бронировать до 100% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Отмечается, что на прифронтовых территориях критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников. Также предусмотрены другие средства поддержки, в первую очередь для аграриев.

"Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов", - сказано в сообщении.

 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Подробнее о новой инициативе Зеленского - в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине изменили правила бронирования работников от мобилизации - теперь компании могут забронировать больше сотрудников. В расчет добавляются официально мобилизованные работники, а те, кто уже имеет бронирование в другой компании, больше не учитываются.

Также мы рассказывали, что правительство обновило правила отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Теперь ее предоставляют на год и только тем, кто работает минимум на 0,75 ставки. Для продления нужно ежегодно подавать справку в ТЦК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия СвириденкоБронирование от мобилизации