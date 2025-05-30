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В Україні змінили порядок відстрочки від мобілізації викладачам та науковцям

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 14:37
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В Україні змінили порядок відстрочки від мобілізації викладачам та науковцям Фото: Відстрочка відстрочки від мобілізації викладачам та науковцям змінена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів та науковців. Їм буде потрібно періодично звертатися до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними, Кабмін уточнив процедури надання відстрочки педагогічним (науково-педагогічним) працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Уточнено, що відстрочка надається науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

Вони повинні працювати за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

За новими правилами відстрочка надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Для продовження відстрочки військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення строку мобілізації за указом президента подають до ТЦК довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

Воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року. Вони продовжуються кожні три місяці. Зараз Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 6 серпня 2025 року.

Нагадаємо, уряд України вирішив збільшити обсяги бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

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