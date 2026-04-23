У Кабміні назвали кількість українців, які повернуться в Україну після війни

22:14 23.04.2026 Чт
2 хв
Від чого залежатиме рішення людей щодо повернення додому?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: мільйони українців повернуться додому після війни (Getty Images)

Після завершення війну додому планують повернутися близько 2 мільйонів українців. Через це Україна має робити акцент на підтримці громад, а не індивідуальній допомозі.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей. Наші громади мають бути спроможні прийняти таку кількість нових мешканців, які потребуватимуть доступ до відповідних соціальних послуг та інфраструктури", - сказав він.

Міністр наголосив, що з цієї причини Україна має зосередитися на підтримці громад, а не на індивідуальній допомозі громадянам, які повертаються. За його словами, від такого підходу "виграють усі українці".

Улютін також зазначив, що люди будуть ухвалювати рішення щодо повернення в Україну, порівнюючи умови життя за кордоном із можливостями, які вони отримають вдома.

"Йдеться не про один фактор, а про сукупність умов - від безпеки до доступу до роботи, освіти, медицини та житла", - наголосив він.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". За його словами, головними факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.

Зазначимо, українцям, які проживають в Ірландії, пропонують чималі виплати для повернення додому. Причина полягає у намірі уряду країни припинити дію договорів про розміщення біженців.

РБК-Україна також писало, що в Європі зараз переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.

