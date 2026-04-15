"Маємо відкинути ілюзії": Буданов назвав умови для повернення українців з-за кордону

20:01 15.04.2026 Ср
Що саме потрібно людям, крім закінчення війни?
Сергій Козачук
Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Україна має відкинути ілюзії щодо швидкого повернення громадян з-за кордону, оскільки для цього необхідні реальні гарантії безпеки та міцний економічний фундамент.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Читайте також: 100 днів Буданова на Банковій: журналісти оцінили зміни в Офісі президента

Умови для повернення українців

Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.

"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.

Економічний фактор

Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.

На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.

Фото: виступ керівника Офісу президента України Кирила Буданова на Business Wisdom Summit (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Окремо він відзначив роль жінок, які наразі тримають український тил.

За його словами, саме жінки взяли на себе відповідальність за економіку, поки чоловіки воюють або перебувають за межами країни.

100 днів Буданова на Банковій

Нагадаємо, раніше журналісти оцінили результати перших 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді голови Офісу президента. За цей час він продемонстрував курс на проактивність та практичні дії.

Також РБК-Україна писало про те, як змінився стиль роботи ОП після зміни керівництва. Зокрема, на відміну від попередника, новий голова Офісу не намагається бути присутнім на всіх заходах одночасно, натомість активно делегує повноваження та навіть змінив робочий кабінет.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ