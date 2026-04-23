В Кабмине назвали количество украинцев, которые вернутся в Украину после войны

22:14 23.04.2026 Чт
2 мин
От чего будет зависеть решение людей о возвращении домой?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: миллионы украинцев вернутся домой после войны (Getty Images)

После завершения войны домой планируют вернуться около 2 миллионов украинцев. Поэтому Украина должна делать акцент на поддержке громад, а не индивидуальной помощи.

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также: "Война - не первый фактор": Сергей Квит о том, почему молодежь не возвращается в Украину

"После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши громады должны быть способны принять такое количество новых жителей, которые будут нуждаться в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре", - сказал он.

Министр подчеркнул, что по этой причине Украина должна сосредоточиться на поддержке громад, а не на индивидуальной помощи гражданам, которые возвращаются. По его словам, от такого подхода "выиграют все украинцы".

Улютин также отметил, что люди будут принимать решение о возвращении в Украину, сравнивая условия жизни за рубежом с возможностями, которые они получат дома.

"Речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий - от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью", - подчеркнул он.

Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что ни один украинец не вернется домой "просто так". По его словам, главными факторами для восстановления человеческого капитала является создание рабочих мест и безопасная среда.

Отметим, украинцам, проживающим в Ирландии, предлагают немалые выплаты для возвращения домой. Причина заключается в намерении правительства страны прекратить действие договоров о размещении беженцев.

РБК-Украина также писало, что в Европе сейчас пересматривают подход к временной защите для украинцев. От идеи полностью прекратить ее после марта 2027 года уже отказались, вместо этого обсуждают новый формат.

