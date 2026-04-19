Ірландія готує "щедрі" виплати українцям за добровільне повернення додому

Українцям, які проживають в Ірландії, запропонують "щедрі" виплати для повернення додому, оскільки уряд країни планує протягом року припинити дію договорів про розміщення біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Уряд Ірландії обговорює пропозиції для українських біженців. Ірландські міністри схиляються або до припинення дії директиви про тимчасовий захист, або до альтернативного варіанту, який би обмежував підтримку виключно людьми з найбільш постраждалих районів України.

Колм Брофі, державний міністр з питань міграції, заявив, що уряд вживатиме заходів для розірвання контрактів, за якими було розміщено близько 16 000 українців.

"Саме це ми й хочемо по-справжньому припинити. Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 000 осіб, які прибули на самому початку і яких держава фактично забезпечувала житлом з моменту їхнього прибуття, більше не отримуватимуть такої допомоги. Адже жодна інша країна ЄС цього не робить", - сказав він.

Забезпечення житлом більше не буде

Брофі зазначив, що українцям доведеться виїхати, оскільки країна припинить дію контрактів. За його словами, графік, який має затвердити уряд, може бути реалізований протягом найближчих 12 місяців.

Він також зазначив, що чиновники працюють над політикою повернення, яка збігатиметься з закінченням дії директиви. Згідно з нею, українців проситимуть повернутися додому та пропонуватимуть їм фінансову допомогу для цього.

Наразі особи, які шукають притулку, можуть подати заявку на отримання до 2 500 євро на особу або до 10 000 євро на сім’ю для повернення до країни походження.

Видання зазначає, що з лютого 2022 року понад 125 000 українців отримали тимчасовий захист в Ірландії. З липня 2022 року по березень цього року майже 28 000 приймаючих сімей отримали понад 438 мільйонів євро у вигляді компенсації за надання житла 64 000 українських біженців.