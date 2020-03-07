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В Кабмине заявили о погашении свыше полмиллиарда гривен долгов перед шахтерами

Новости » Политика     07.03.2020 - 10:14
В Кабмине заявили о погашении свыше полмиллиарда гривен долгов перед шахтерами
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство не будет закрывать шахты, пока не будет найдена альтернативная работа

Кабинет министров Украины погасил перед украинскими шахтерами более полумиллиарда гривен долгов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, на счета угольных предприятий уже поступили более 600 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

"Мы договорились и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн гривен поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что правительство не намерено стихийно закрывать шахты, а будет работать в направлении развития угольных регионов. Премьер подчеркнул, что правительство не будет закрывать шахты, пока не будет найдена альтернативная работа для людей.

Кроме того, уже несколько недель Кабмин совместно со Всемирным банком работает над разработкой долгосрочной программы трансформации угольных регионов, которая предусматривает, что даже естественное закрытие шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. Зеленский пригрозил не давать зарплату правительству, если долги перед шахтерами не будут выплачены.

Также РБК-Украина писало, что правительство провело аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам из других шахт найдут работу.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинышахтерыдолгДенис Шмыгаль
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