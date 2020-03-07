У Кабміні заявили про погашення понад півмільярда гривень боргів перед шахтарями

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд не закриватиме шахти, доки не буде знайдена альтернативна робота

Кабінет міністрів України погасив перед українськими шахтарями понад півмільярда гривень боргів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави уряду, на рахунки вугільних підприємств вже надійшли понад 600 млн гривень для виплати заробітної плати шахтарям.

"Ми домовились і президент пообіцяв на Всеукраїнській нараді шахтарів погасити в березні половину боргів. Дійсно, вчора-позавчора борги в сумі 654 млн гривень поступили на рахунки, в тому числі Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок", - заявив він.

Шмигаль додав, що уряд не має наміру стихійно закривати шахти, а працюватиме у напрямку розвитку вугільних регіонів. Прем'єр наголосив, що уряд не закриватиме шахти, допоки не буде знайдена альтернативна робота для людей.

Крім того, вже декілька тижнів Кабмін спільно зі Світовим банком працює над розробкою довгострокової програми трансформації вугільних регіонів, яка передбачає, що навіть природне закриття шахти передбачатиме планування майбутнього цієї території.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Зеленський пригрозив не давати зарплату уряду, якщо борги перед шахтарями не будуть виплачені.

Також РБК-Україна писало, що уряд провів аудит усіх шахт державного значення та планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Глава уряду запевнив, що усім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.