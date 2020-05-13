В Кабмине спрогнозировали уровень безработицы на конец 2020 года

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На конец года уровень безработицы составит более 9%

На конец 2020 года уровень безработицы в Украине будет превышать 9%, что выше показателя прошлого года. Об этом на заседании правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Петрашко, на конец 2020 года уровень безработицы в Украине составит 9,4%, при этом прошлогодний показатель безработицы - 8,2%.

"Что касается прогноза уровня безработицы на конец 2020 года. Согласно методологии Международной организации труда, уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом с 8,2% в предыдущем году", - отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что по состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных. Шмигаль отметил, что каждую неделю количество безработных в Украине растет.

Также РБК-Украина писало, что в Государственном центре занятости рассказали, сколько безработных украинцев зарегистрировались во время карантина в мае. По данным ведомства, в мае сообщили о безработице 140 тысяч украинцев.

Кроме того, наибольшее количество безработных зафиксировано в Днепропетровской области. При этом общее количество безработных в Украине с 12 марта выросло на 166 тысяч человек.