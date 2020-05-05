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Назван регион с наибольшим количеством безработных

Новости » Общество     05.05.2020 - 14:29
Назван регион с наибольшим количеством безработных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине с 12 марта количество безработных выросло на 166 тыс. человек

Наибольшее количество безработных в Украине зафиксировано в Днепропетровской области. Об этом во время брифинга заявила и.о. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что в Украине с 12 марта количество безработных выросло на 166 тыс. человек.

"Лидерами по областям есть конечно большие области: Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. С начала карантина уже оказана помощь по безработице почти на 2,3 млрд гривен. Это примерно на 40% больше, чем помощь в прошлом году", - заявила Жовтяк.

Напомним, по состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. лиц, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи).

РБК-Украина писало, что согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

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