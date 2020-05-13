В Украине зарегистрировано почти полмиллиона безработных

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Кабмине ожидают, что уровень безработных в стране вырастет до 9,4%

По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано почти 500 тыс. безработных. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

В Кабмине ожидают, что уровень безработных в стране вырастет до 9,4%.

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных, которые зарегистрировались - 197 тыс. Общее количество зарегистрированных лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12.05 - 486 тыс. 764 лица. Но практически, каждую неделю это число растет", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что в 2020 году ожидается большой процент роста безработицы.

"Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда. Мы должны реагировать. Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году предлагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%", - добавил он.

Напомним, по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантина в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тыс. безработных.

Вместе с тем, в.а. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявила, что наибольшее количество безработных в Украине зафиксирован в Днепропетровской области.