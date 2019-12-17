В Кабмине облегчат процедуру начисления зарплаты, если сотрудники имеют счета в разных банках

В Кабинете министров анонсировали изменение, которое позволит сотрудникам предприятия самостоятельно выбирать карточку для начисления зарплаты без лишней работы для бухгалтеров. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, это изменение облегчит для бухгалтеров процедуру начисления зарплаты, если сотрудники предприятия имеют счета в разных банках.

"Система позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета, который в Украине был введен в этом году, - ред.), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически начисляет деньги, куда надо", - объяснил Дубилет.

При этом он отметил, что по закону сотрудники и так имеют право самостоятельно выбирать банк.

"Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают", - отмечает министр Кабмина.

По его словам, этот проект важен, поскольку банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Рассчитываю, что сможем все это внедрить уже в следующем году", - резюмировал Дубилет.

Напомним, в ноябре украинские банки завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN. Номера счетов клиентов будут содержать 29 символов, что отвечает требованиям стандарта IBAN в странах Европы. Переход на IBAN начался 5 августа 2019 и продолжался до 31 октября 2019 года.

Клиенты смогут до 12 января 2020 можно использовать старые платежные реквизиты.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует запустить сервис, который позволит перевести все квитанции об оплате в электронный формат.