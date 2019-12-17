У Кабміні полегшать процедуру нарахування зарплати, якщо працівники мають рахунки в різних банках

У Кабінеті міністрів анонсували зміну, яка дозволить співробітникам підприємства самостійно вибирати картку для нарахування зарплати без лишньої праці для бухгалтерів. Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, це полегшить для бухгалтерів процедуру нарахування зарплати, якщо працівники підприємства мають рахунки в різних банках.

"Система дозволить українцям вільно вибирати банки та при цьому не вимагає від бухгалтерів зайвої роботи. Працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (номер рахунку, який в Україні був введений у цьому році, - ред.), а бухгалтер формує просту відомість для всіх працівників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично нараховує гроші, куди треба", - пояснив Дубілет.

При цьому він зазначив, що за законом співробітники й так мають право самостійно обирати банк.

"Але на практиці, якщо хтось вибирає інший банк, бухгалтери змушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам найчастіше в такому виборі просто відмовляють", - зазначає міністр Кабміну.

За його словами, цей проект важливий, оскільки банківська індустрія буде краще розвиватися внаслідок підвищення конкуренції.

"Розраховую, що ми зможемо все це впровадити вже в наступному році", - резюмував Дубілет.

Нагадаємо, в листопаді українські банки завершили перехід на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Номери рахунків клієнтів будуть містити 29 символів, що відповідає вимогам стандарту IBAN в країнах Європи. Перехід на IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року.

Клієнти зможуть до 12 січня 2020 можна використовувати старі платіжні реквізити.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує запустити сервіс, який дозволить перевести всі квитанції про оплату в електронний формат.