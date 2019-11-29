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Кабмин запустит сервис, позволяющий избавиться от квитанций

Новости » Общество     29.11.2019 - 09:44
Кабмин запустит сервис, позволяющий избавиться от квитанций
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Сервис планируют запустить в течение 1-3 месяцев

Кабинет министров планирует запустить сервис, который позволит перевести все квитанции об оплате в электронный формат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Дмитрия Дубилета в Facebook.

По словам Дубилета, новый сервис позволит сделать любую оплату онлайн и получить номер квитанции, который после можно показать чиновнику. Это позволит избавиться от необходимости приносить чиновникам бумажные квитанции об оплате.

"Мы создадим веб-страницу, к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП", - написал Дубилет.

Министр отметил, что запуск нового сервиса планируется в течение 1-3 месяцев.

Ранее РБК-Украина писало, что до конца года Кабмин планирует провести электронную перепись населения. По словам Дубилета, это позволит сэкономить в госбюджет около 2 млрд гривен.

Также сообщалось, что Кабмин планирует запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства. Сообщается, что после запуска проекта, человек будет получать у нотариуса доверенность как на стандартном бумажном бланке, так и в pdf-файле с наложенной электронной подписью. Законопроект планируют подать в ближайшие недели.

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