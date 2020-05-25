Мораторий на проверки бизнеса во время карантина - в Кабмине предоставили разъяснения

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснения по поводу моратория на проверки бизнеса во время карантина. В Украине насчитывается две большие категории проверок.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, первая категория, на которую есть мораторий на карантин - это государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не по органам.

Подчеркивается, что в Госпродпотребслужбе около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие - нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен). Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер). Весь этот вид контроля регулируется законом №877 от 2007 года "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Вторая категория - это проверки, осуществляемые в сферах, не подпадающих под действие закона (ст. 2 ЗУ 877):

валютного контроля;

налогового контроля;

таможенного контроля;

государственного экспортного контроля (кроме некоторых вопросов космической деятельности);

контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

банковского надзора;

госконтроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;

госнадзора (контроля) в области телевидения и радиовещания;

госнадзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;

законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг;

государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции.

Отмечается, что законами 530-ІХ и 533-ІХ на время карантина запрещены плановые проверки для первой категории и налоговые проверки с некоторыми исключениями.

В министерстве обращают внимание, что:

проверки во время карантина возможны

проверки второй категории не подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно);

проверки второй категории не отображаются на инспекционном портале inspections.gov.ua.

Напомним, в начале мая глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что КМУ планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина.

Как писало РБК-Украина, в Минэкономразвития заявили, что в 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция.