Мораторий на проверки бизнеса во время карантина - в Кабмине предоставили разъяснения

В Минэкономики заявили, что проверки во время карантина возможны
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснения по поводу моратория на проверки бизнеса во время карантина. В Украине насчитывается две большие категории проверок.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, первая категория, на которую есть мораторий на карантин - это государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не по органам.
Подчеркивается, что в Госпродпотребслужбе около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие - нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен). Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер). Весь этот вид контроля регулируется законом №877 от 2007 года "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".
Вторая категория - это проверки, осуществляемые в сферах, не подпадающих под действие закона (ст. 2 ЗУ 877):
Отмечается, что законами 530-ІХ и 533-ІХ на время карантина запрещены плановые проверки для первой категории и налоговые проверки с некоторыми исключениями.
В министерстве обращают внимание, что:
Напомним, в начале мая глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что КМУ планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина.
Как писало РБК-Украина, в Минэкономразвития заявили, что в 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция.
Автор: Юлия Струк