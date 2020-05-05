Кабмин продлит мораторий на проверки для малого бизнеса

Фото: Игорь Петрашко (пресс-служба правительства)

Мораторий будет действовать по крайней мере во время карантина

Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина. Об этом во время брифинга сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, представители правительства сейчас работают с комитетами Верховной рады по поводу мер, которые будут внедрены для малого во время выхода с карантина.

"Есть обращение малых предпринимателей относительно продления моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продолжение такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более долгий период. Я думаю, такое решение будет принято положительно", - заявил Петрашко

Напомним, Верховная рада в марте 2020 года приняла закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Отметим, 30 апреля Верховна рада Украины одобрила за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)",