ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин продлит мораторий на проверки для малого бизнеса

Новости » Экономика     05.05.2020 - 13:28
Кабмин продлит мораторий на проверки для малого бизнеса
Фото: Игорь Петрашко (пресс-служба правительства)

Мораторий будет действовать по крайней мере во время карантина

Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина. Об этом во время брифинга сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, представители правительства сейчас работают с комитетами Верховной рады по поводу мер, которые будут внедрены для малого во время выхода с карантина.

"Есть обращение малых предпринимателей относительно продления моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продолжение такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более долгий период. Я думаю, такое решение будет принято положительно", - заявил Петрашко

Напомним, Верховная рада в марте 2020 года приняла закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Отметим, 30 апреля Верховна рада Украины одобрила за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)",

Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина
Новости Украины Кабинет Министров Украинымораторий
News
On Top