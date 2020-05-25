Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коронакриз приведет к падению доходов

В 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция. Из-за кризиса спрос снизится не только в Украине, но в целом в мире.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Учитывая ослабление карантинных ограничений, введенных для преодоления пандемии COVID-19 (как в Украине, так и в странах - основных торговых партнерах), вероятно, что, из-за слабого спроса и относительно низкого уровня инфляционных ожиданий, инфляционное давление на рынок будет незначительным", - говорится в обзоре.

Как отметили в обзоре, в апреле 2020 года на цены повлияло общее снижение спроса вследствие карантинных ограничений при условии сохранения потенциала предложения товаров и услуг, имеющих необходимость скорой реализации.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в апреле 2020 года по сравнению с мартом выросли на 0,8%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

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Автор: Александр Белоус