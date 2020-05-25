Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину - в Кабміні надали роз'яснення

У Мінекономіки заявили, що перевірки під час карантину можливі
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надало роз'яснення щодо мораторію на перевірки бізнесу під час карантину. В Україні налічується дві великі категорії перевірок.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Зокрема, перша категорія, на яку є мораторій під час карантину - це державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Він ідентифікується за сферами контролю, а не за органами.
Підкреслюється, що у Держпродспоживслужби біля 15 сфер контролю, і одні з них підпадають під дію мораторію (наприклад, захист рослин), інші - ні (наприклад, окремо виділене державне регулювання цін). Під мораторій потрапляють перевірки пожежної безпеки, охорони праці, екологічні перевірки тощо (всього більше 80 сфер). Весь цей вид контролю регулюється законом №877 від 2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Друга категорія - це перевірки, які здійснюються у сферах, що не підпадають під дію цього Закону (ст. 2 ЗУ 877):
Зазначається, що законами 530-ІХ та 533-ІХ на час карантину заборонені планові перевірки для першої категорії та податкові перевірки з деякими винятками.
У міністерстві наголошують, що:
Нагадаємо, на початку травня глава Мінекономіки Ігор Петрашко заявив, що КМУ планує продовжити мораторій на перевірки для малого бізнесу на час карантину.
Як писало РБК-Україна, у Мінекономрозвитку заявили, що у 2020 році в Україні очікується низька інфляція.
Автор: Юлия Струк