Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину - в Кабміні надали роз'яснення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надало роз'яснення щодо мораторію на перевірки бізнесу під час карантину. В Україні налічується дві великі категорії перевірок.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, перша категорія, на яку є мораторій під час карантину - це державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Він ідентифікується за сферами контролю, а не за органами.

Підкреслюється, що у Держпродспоживслужби біля 15 сфер контролю, і одні з них підпадають під дію мораторію (наприклад, захист рослин), інші - ні (наприклад, окремо виділене державне регулювання цін). Під мораторій потрапляють перевірки пожежної безпеки, охорони праці, екологічні перевірки тощо (всього більше 80 сфер). Весь цей вид контролю регулюється законом №877 від 2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Друга категорія - це перевірки, які здійснюються у сферах, що не підпадають під дію цього Закону (ст. 2 ЗУ 877):

валютного контролю;

податкового контролю;

митного контролю;

державного експортного контролю (крім деяких питань космічної діяльності);

контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

банківського нагляду;

держконтролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

держнагляду (контролю) у галузі телебачення і радіомовлення;

держнагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.

Зазначається, що законами 530-ІХ та 533-ІХ на час карантину заборонені планові перевірки для першої категорії та податкові перевірки з деякими винятками.

У міністерстві наголошують, що:

перевірки під час карантину можливі

перевірки другої категорії не підпадають під мораторій (за винятком податкових, заборонених окремо);

перевірки другої категорії не відображаються на інспекційному порталі inspections.gov.ua.

Нагадаємо, на початку травня глава Мінекономіки Ігор Петрашко заявив, що КМУ планує продовжити мораторій на перевірки для малого бізнесу на час карантину.

Як писало РБК-Україна, у Мінекономрозвитку заявили, що у 2020 році в Україні очікується низька інфляція.