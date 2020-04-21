В Кабмине разъяснили, кому повысили минимальную помощь по безработице

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

На период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи заявления в центры занятости

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснило, кому увеличили размер минимального пособия по безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн. Соответствующее постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины вступила в силу 18 апреля и применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы из-за негативных факторов (например, прогул);

молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требующая содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Отмечается, что всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим помощь в минимальном размере (650 гривен), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

Так, в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.

Напомним, 17 апреля правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении на время карантина минимального размера пособия по безработице.

Как писало РБК-Украина ранее, за время карантина (с 12 марта по 16 апреля) в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.