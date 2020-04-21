У Кабміні роз'яснили, кому підвищили мінімальну допомогу по безробіттю

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання заяви до центрів зайнятості

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України роз'яснило, кому збільшили розмір мінімальної допомоги по безробіттю на період карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн. Відповідна постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України набула чинності 18 квітня і застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації у службі зайнятості, мають страховий стаж менш як 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Зазначається, що усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 гривень), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

Так, у період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації.

Нагадаємо, 17 квітня правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття прийняло рішення про підвищення на час карантину мінімального розміру допомоги по безробіттю.

Як писало РБК-Україна раніше, за час карантину (з 12 березня до 16 квітня) в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних.