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Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличили до тысячи гривен

Новости » Финансовый кризис 2020     17.04.2020 - 14:22
Минимальное пособие по безработице на время карантина увеличили до тысячи гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Минимальное пособие получают те, кто работал меньше 6 месяцев в течение последнего года

Правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении на время карантина минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте фонда.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта 2020 года и в течение 30 календарных дней после окончания карантина, установленного постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года N 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа, а также в других случаях.

Напомним, Фонд обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы с 1 марта 2020 года повысил минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Как сообщало РБК-Украина, за время карантина (с 12 марта до 16 апреля) в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.

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