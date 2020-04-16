В Минэкономики назвали количество официально зарегистрированных безработных

Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала карантина встали на официальный учет менее 100 тысяч безработных

По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400,9 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, количество безработных на 86,5 тысяч, или на 27% больше чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составило 314,4 тысячи).

"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - добавили в министерстве.

Напомним, по данным Госстата, количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составляло 1,6 млн человек в четвертом квартале 2019 года.

В то же время в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч).

Отметим, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом возросло на 1,0-1,3 млн человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.